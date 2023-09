O retrospecto histórico do confronto tem 75 jogos e conta com 31 vitórias coloradas, 22 empates e 22 triunfos tricolores. Pela Libertadores, as equipes avançaram de fase tranquilamente: o Flu amassou o Olímpia com o agregado de 5x1, e o Inter passou pelo Bolívar com 3x0 na soma dos placares.