Conheça os mercados da Lance! Betting para você lucrar com a paixão número 1 do Brasil!

Dicas Resenha de Apostas para iniciantes: como apostar em futebol

Pretendendo começar a apostar em futebol? Então escolheu certo! O esporte é um dos queridinhos das casas de apostas.

Com sua posição de paixão nacional e ampla cobertura, existe uma variedade de opções de apostas disponíveis, desde as mais simples até as mais complexas.

Na Lance Betting, você encontrará uma plataforma segura para suas apostas.

Ao escolher seus jogos, avalie cuidadosamente as Odds oferecidas, lembrando que quanto maior a cotação em relação ao adversário, menor a probabilidade de vitória do time, apesar da dinâmica do futebol.

O Resenha de Apostas listou abaixo algumas opções de mercado para você começar a apostar!

Resultado final (Moneyline)

No futebol, é comum apostar no resultado do jogo, seja apenas no vencedor ou até mesmo em um placar exato da partida. Nos dois casos, principalmente no acerto do placar, o apostador pode conseguir uma odd muito interessante.

Quando ocorrem as zebras e o usuário acerta, mesmo contando com a sorte, a felicidade é total.

Apostas ao vivo

O apostador joga enquanto acompanha o evento. Nessa modalidade, as Odds vão mudando de acordo com o desenrolar da partida, o que torna tudo mais emocionante.

Apostas de longo prazo

Nesse tipo de aposta, é possível escolher o time campeão ou o artilheiro de uma determinada competição. Como exemplo, você pode tentar prever o campeão brasileiro no início ou ao longo da competição.

Além deles, é possível apostar em escanteios, número de gols de uma determinada equipe, dentre várias outras opções relacionadas ao futebol.

Escanteios e faltas

Apostar em escanteios, faltas e cartões também são mercados atrativos para os usuários, sejam de primeira viagem ou já mais experientes no assunto.

A dica aqui é simples, já que requer uma análise mais profunda do jogo, justamente para saber a postura que a equipe irá tomar. Durante a partida também é possível analisar e fazer uma entrada em um desses mercados, já que o futebol é um dos esportes mais dinâmicos do planeta.

Artilheiros

Outro mercado estrategicamente interessante é o de artilheiros, aquele que prevê quem marca os gols da partida.

Em um jogo do Flamengo, por exemplo, apostar em gols de Pedro e Gabigol são jogadas inteligentes e podem render uma grana. Analisar o retrospecto dos jogadores contra determinado time, fase atual e desempenho no jogo também são bons guias para tirar um bom dinheiro de apostas assim.

E aí, apostador? Após ler tudo que explicamos aqui, já tá pronto pra apostar em futebol na Lance! Betting?

É sempre bom lembrar que as apostas esportivas demandam responsabilidade e só podem ser feitas por maiores de 18 anos. Jogue com cuidado, sabedoria e divirta-se na Lance! Betting.