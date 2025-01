Copinha 2025: veja os resultados dos jogos deste sábado

A primeira rodada da Copinha prosseguiu neste sábado (4). Corinthians, São Paulo e Bahia conquistaram vitórias maiúsculas em suas estreias, enquanto Vasco e Internacional sentiram um sabor amargo na primeira partida da competição.

Em Santo André, no ABC, o Corinthians venceu o Gazin Porto Velho por 3 a 0 e deu seu primeiro passo rumo ao bicampeonato do torneio. Em Jaú, no interior paulista, o São Paulo superou o Serra Branca por 2 a 0, mesmo placar do triunfo do Bahia sobre o Sergipe, em Capivari.

A grande zebra do sábado foi no jogo entre Internacional e América de Pedrinhas, em Guarulhos. Os gaúchos saíram derrotados por 1 a 0 para a equipe sergipana. Em São Paulo, o Vasco empatou por 1 a 1 com o XV de Piracicaba.

Corinthians goleou na primeira rodada da Copinha (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Resultados da Copinha neste sábado (4)

Grupo 2

Cuiabá 0 x 1 Ponte Preta

Santa Fé 0 x 2 IAPE

Grupo 11

Jaú 3 x 0 Picos

São Paulo 2 x 0 Serra Branca

Grupo 14

Itapirense 1 x 2 América-RJ

Atlético-GO 0 x 0 Portuguesa

Grupo 16

Capivariano 1 x 0 Madureira

Bahia 2 x 0 Sergipe

Grupo 18

Votoraty 2 x 0 Genus

ABC 0 x 5 Novorizontino

Grupo 22

Taubaté 2 x 3 Marcílio Dias

Goiás 1 x 0 Inter de Minas

Grupo 24

Suzano 0 x 2 Red Bull Bragantino

Avaí 1 x 0 União

Grupo 26

Sfera 2 x 1 Estrela de Março

América-MG 2 x 0 Piauí

Grupo 27

Santo André 2 x 1 Rio Branco-AC

Corinthians 3 x 0 Gazin Porto Velho

Grupo 28

Aster 4 x 1 Dourados

Vila Nova 1 x 1 Falcon

Grupo 29

Flamengo-SP 1 x 0 Barra-SC

Internacional 0 x 1 América de Pedrinhas

Grupo 30

Ibrachina 3 x 1 Monte Roraima

Náutico 3 x 1 Araguacema

Grupo 32