Ceará faz o seu último jogo contra o Juventude pela 38 rodada do Brasileirão Série B, neste sábado (25), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. O Vozão, com 50 pontos, terminará a disputa na 11ª posição, já os Jaconeros, com 62, querem ficar no G4 e retornar à Série A. A partida será realizada às 17h, com transmissão no pay-per-view Premiere e na televisão fechada, pelo Sportv.