O amistoso da Seleção Brasileira de basquete feminino contra o Indiana Fever teve os ingressos esgotados em menos de 45 minutos. Segundo a organização do amistoso, 15 mil ingressos foram vendidos nesta quinta-feira (27).

Os ingressos para a partida custaram entre U$ 70 e U$ 250 (cerca de R$ 410 e R$ 1.460, respectivamente). O jogo será realizado em 4 de maio, na Arena Carver-Hawkeye, na cidade de Iowa, em Iowa, nos Estados Unidos.

Ingressos para o amistoso da seleção brasileira podem chegar até R$1400 (Foto: Reprodução/]Iowa Hawkey)

O jogo será especial pois a jogadora Caitlin Clark fará o retorno à arena universitária de Iowa. Caitlin, eleita caloura do ano da WNBA (Women's National Basketball Association) de 2024, deu grandes passos na carreira no Iowa Hawkeye. O jogo é válido como pré-temporada da liga.

- Inúmeros fãs do Hawkeye se tornaram fãs do Fever, e nós consideramos eles como família. É isso que torna essa partida de pré-temporada tão especial para nós - afirmou Kelly Krauskopf, presidente de operações do Indiana Fever.

Caitlin Clark foi jogadora do Iowa Hawkeye. Atualmente, ela joga no Indiana Fever (Foto: Gregory Shamus/AFP)

Já para o Brasil, o amistoso representa o início do ciclo olímpico dos jogos de Los Angeles 2028, já que a partida é contra um dos grandes times da WNBA.

Brasil terá dois jogos nos EUA

Além da partida contra o Indiana Fever, em Iowa, a Seleção Brasileira enfrenta o Chicago Sky, outro grande da WNBA, em Louisiana.

Brasil x ChicagoSky | 2 de maio - 16h (de Brasília) | Louisiana

| 2 de maio - 16h (de Brasília) | Louisiana Brasil x Indiana Fever | 4 de maio - 14h (de Brasília) | Iowa City, Iowa

Os jogos são uma iniciativa da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) que busca preparar as atletas durante o ciclo olímpico em um ambiente internacional.