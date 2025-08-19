Acompanhe Paraná x Sport pelo Campeonato Brasileiro de Futsal

O Campeonato Brasileiro de Futsal terá um duelo eletrizante nesta rodada. A equipe Paraná Clube recebe o Sport em Curitiba, em partida que pode ser determinante para o futuro das duas equipes na competição nacional. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal do LANCE! no YouTube.

continua após a publicidade

Paraná Clube e Sport se enfrentam no Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Isaque Augusto)

Na tabela, o Paraná ocupa a 4ª colocação, dentro da zona de classificação para os playoffs, somando 14 pontos em oito jogos, com campanha de quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe do Sul vem de resultados importantes e aposta na força como mandante para consolidar sua vaga entre os primeiros colocados.

Já o Sport vive situação bem mais delicada. O Leão aparece apenas na 9ª posição, com 6 pontos, e precisa da vitória para se aproximar do G-8 e manter vivas as chances de avançar. Com apenas uma vitória em oito rodadas, o time pernambucano chega pressionado, mas aposta na intensidade para surpreender fora de casa.

continua após a publicidade

1º TEMPO | EM ANDAMENTO | PARANÁ CLUBE 0 X 1 SPORT