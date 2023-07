Após o jogo, Fils concedeu uma entrevista em quada e falou sobre ser a maior vitória da carreira em termos de ranking do adversário: "Estou muito feliz com isso. Claro, foi uma partida difícil. Eu tive boas táticas com meu treinador antes da partida. Conversamos que tenho que acreditar que posso vencer. Claro, estou entrando em quadra, quero vencer, então tentei jogar meu jogo e dei o meu melhor hoje, então estou feliz com isso".