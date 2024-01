Zé Luiz segue para a disputa do torneio do circuito mundial do Guarujá (SP) que acontece no meio da próxima semana, eventos da categoria BT 10 e BT 200, ambos com pontos no ranking da Federação Internacional de Tênis, o primeiro sem premiação e o segundo pagando ao todo US$ 15 mil. Ele jogará com o jovem Gabriel Horst.