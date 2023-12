Se nos torneios challenger haverá diminuição para rodadas anteriores, os torneios da série, que incluem o Rio Open, vão repartir mais pontos. Apenas o campeão continuará recebendo o mesmo, 500. Os finalistas vão receber 330; os semifinalistas, 200; quem for até as quartas ganhará 100; e oitavas, 50. No qualifying, quem passar ganhará 25, e rodada final será de 13.