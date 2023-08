As primeiras grandes feras estão confirmadas para a disputa do INKLO Open de Beach Tennis, a maior competição internacional de Beach Tennis já realizada na capital do estado de Minas Gerais, que acontece entre os dias 22 e 27 de agosto. O evento será disputado nas quadras do Casa Dipraia , da categoria BT 100 com premiação de US$ 10 mil (cerca de R$ 48 mil) e valiosos 100 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

O catarinense Daniel Schmitt, atual 29º do mundo, vai disputar o evento ao lado do gaúcho Natã Porte. Schmitt conhece bem a areia do Casa Dipraia tendo sido campeão ao lado de André Baran no evento BT 50 realizado em março.