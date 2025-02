Bia Haddad segue em má fase e é superada na estreia em Mérida

Bia Haddad Maia, número 17 do mundo, segue seu começo de ano nada positivo. Na noite desta quinta-feira (27), em sua estreia no WTA 500 de Mérida, no México, a brasileira caiu diante da eslovaca Rebeka Sramkova, 40ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 7/6 (10/8) 6/3 após 2h18min de duração na quadra central.

continua após a publicidade

➡️ Após caso de doping, Jannik Sinner é excluído do prêmio Laureus, o Oscar do Esporte

Cabeça de chave 3, a brasileira saiu de "bye" na primeira rodada e tinha uma chave acessível no torneio com uma adversária a qual tinha quatro vitórias em cinco jogos, mas não conseguiu o resultado.

O início de 2025 vem sendo negativo com sete derrotas em nove jogos e seus dois triunfos no Australian Open, onde fez terceira rodada. Na United Cup, Adelaide, Doha, Dubai e agora Mérida, a brasileira perdeu jogos. Ela soma sua quarta queda consecutiva no circuito e segue para os WTAs 1000 de Indian Wells e Miami que serão jogados em março.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O jogo

Bia Haddad conseguiu uma quebra, abriu 4 a 3 e saque, mas não sustentou a vantagem, logo tomou a virada. Ela levou o duelo ao tie-break, abriu 5 a 3 com grande devolução, mas cometeu erro bobo no forehand após saque fraco e o jogo ficou tenso. Perdeu um set-point com bom ponto da rival que foi premiada por ser maia agressiva, fechando com erro na rede da brasileira por 7/6 (10/8) após 1h26min de parcial.

Bia Haddad Maia em ação no Australian Open (Foto: Paul Crock / AFP)

No segundo set a eslovaca começou quebrando, mas Bia virou para 3 a 2, só que Sramkova pressionou, quebrou novamente, abriu 5 a 3 e após longo game com sete igualdades e três match-points ela deslocou a brasileira finalizando o encontro por 2 sets a 0.