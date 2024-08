Thiago Monteiro desiste de torneio nos EUA por problemas com documentação

Thiago Monteiro (Foto: André Gemmer)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 17/08/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Thiago Monteiro, número 76 do mundo, está fora da disputa do ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos. O evento começa neste domingo (18) no piso duro, e seria o único preparatório do brasileiro para o US Open.

O brasileiro teve um problema com uma documentação para a entrada em território americano. O cearense havia postado no Instagram durante a semana que estava com problemas em no visto de entrada nos Estados Unidos. A postagem foi ao ar horas antes do embarque.

Posteriormente, ele chegou a treinar para o torneio, apareceu na chave divulgada na última sexta-feira (16), mas deu baixa neste sábado. Seu adversário seria o francês Constant Lestienne.

Com isso, Monteiro só jogará o US Open, em Nova York, que começa no dia 26. A previsão é que o visto do atleta chegue na próxima segunda-feira, dia 19, e ele consiga embarcar para os Estados Unidos.

Thiago Wild disputa a chave de Winston-Salem e estreia contra o australiano James Duckworth.