Swiatek freia ímpeto de jovem Andreeva e vai à semi de Cincinnati

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 17/08/2024 - 16:11 • Cincinnati (EUA)

Número 1 do mundo, a polonesa Iga Swiatek carimbou seu passaporte rumo à semifinal do WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, evento disputado no piso duro com premiação de US$ 3,2 milhões.

Swiatek passou pela jovem russa Mirra Andreeva, de 17 anos, 24ª do mundo, de virada com parciais de 4/6 6/3 7/5 após 2h30min de duração na abertura dos trabalhos na quadra central neste domingo.

O jogo foi decidido nos detalhes com uma quebra para Iga no 11º game do terceiro após erros de Andreeva e maior eficiência da polonesa. Mirra teve uma chance de devolver a quebra, foi pro winner de devolução, mas errou e Swiatek não desperdiçou a oportunidade, cravando um ace e fechando a seguir.

Iga repete seu melhor resultado do torneio que foi a semifinal do ano passado. Ela tentará vaga em final inédita contra a bielorrussa Aryna Sabalenka, terceira colocada, ou a também russa Liudmila Samsonova, 17ª.