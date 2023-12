O tenista havia sofrido lesão na reta final de 2023 durante o challenger de Montevidéu, no Uruguai, e não se recuperou a tempo na preparação que vem fazendo para a nova temporada. Ele vai voltar apenas na terceira semana de janeiro, em challenger na América do Sul: "Depois de 8 anos iniciando a temporada na Austrália, infelizmente a próxima temporada terá um inicio um pouco diferente, pois, não vou conseguir chegar a tempo de recuperar 100% da lesão que tive no ultimo torneio de 2023. Então junto com a minha equipe decidimos focar em uma recuperação total da lesão e uma preparação mais longa, ja visando os torneios que se iniciam na América do Sul na terceira semana de janeiro. Agradeço as mensagens de apoio que recebi e agora é torcer para os brasileiros que estarão nos representando nesse torneio incrível", disse Monteiro.