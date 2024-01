A partida foi desde o primeiro game intensa, com Swiatek forçando Collins a salvar breakpoint no 1º game e foi pressionada na sequência. As duas tenistas adotaram uma tática agressiva. Swiatek trabalhou usando a força na ival, em especial nas devoluções, enquanto Collins tentou acelerar bem a bola. Como resultado, as tenistas tocaram quebras entre o 4° e 5° games e a disputa seguiu, com a polonesa fazendo frente no 9° game, trabalhando sólido com forehand cruzado para determinar quebra e sacar com solidez para a primeira etapa.