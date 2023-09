A partida foi de alto nível tirando o segundo set onde o italiano se desligou após tomar uma quebra no começo e viu o suíço dominar. O terceiro set foi com muita disputa com Sinner abrindo quebra, sofrendo a quebra logo a seguir, mas conseguindo novamente a vantagem para fechar a parcial. Jannik abriu quebra logo no começo do quarto set, viu Stan tentar reagir, segurou seu saque e conseguiu ampliar a vantagem para fechar por 6/2 em game onde saiu de 0/30. Agora são seis jogos entre eles com quatro vitórias do italiano, quatro seguidas.