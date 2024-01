Todas as categorias serão jogadas a partir das 8h (A/Open, B, C e D e por idades) com as Duplas Masculina e Feminina e a Dupla Mista para definirem os confrontos se necessário. Estarão em ação equipes da cidade local, Rio de Janeiro, Niterói, Macaé e Campos. São duas equipes por cada categoria. Ao todo serão 240 atletas na disputa.