"Estou muito feliz com a oportunidade e na busca por desenvolver e fortalecer o Beach Tennis no Rio de Janeiro que é o berço do esporte no país, onde tudo começou em 2008", destacou Ralff que inicia nos próximos dias também sua pré-temporada de olho nos primeiros torneios do circuito mundial em 2024.

A pré-temporada será realizada tanto em Niterói (RJ) na Arena Ralff Abreu quanto no Rio de Janeiro no Beach Tennis Plaza, em São Conrado, e na Praia de Copacabana.