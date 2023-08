O palco onde estreou como profissional no circuito mundial, em março do ano passado, a Casa Dipraia, foi o palco onde Rafael Moura, o He-Man, venceu duas partidas, na noite desta quinta-feira, e garantiu vaga na chave principal do INKLO Open de Beach Tennis, maior evento da história da capital mineira, realizado em Belo Horizonte (MG).