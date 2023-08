Começa nesta quinta-feira, a partir das 14h, o torneio BT 100 com premiação de US$ 10 mil (R$ 49 mil), com a disputa do qualifying e definição das últimas vagas da chave principal do maior torneio internacional de Beach Tennis realizado em Belo Horizonte. Ao todo serão 18 partidas no INKLO Open de Beach Tennis, evento que vai até o domingo, 27, nas quadras do Casa Dipraia.