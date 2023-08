O principal evento, o BT 100, com premiação total de US$ 10 mil e valiosos 100 pontos no ranking, terá início na quinta-feira, 24, com o qualifying, e a chave principal larga na sexta-feira, 25, com presenças da dupla do top 30, Daniel Schmitt, que jogará com o gaúcho Natã Porte, além dos irmãos cariocas João Carneiro e Diogo Carneiro, ex-top 8, e também a parceria do tetracampeão mundial, Vinicius Font, primeiro não italiano a ser líder do ranking, que joga com o capixaba Álvaro Campanharo.