As grandes estrelas do circuito mundial estão afinando os últimos ajustes nas quadras da Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL) para a disputa da terceira edição do Macena Open, o maior torneio do circuito mundial de Beach Tennis do mundo com chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis. O evento é recorde mundial com 1.702 atletas e conta com premiação de US$ 35 mil e os campeões do masculino e do feminino levam 470 pontos para casa.