Contagem regressiva para o início do ENGIE Open – ITF W80 de Brasília, torneio profissional feminino com maior pontuação realizado no país, que acontece de 6 a 13 deste mês, na Arena BRB, na capital federal. Laura Pigossi lidera a participação das brasileiras no torneio, que também contará com Carolina Meligeni Alves e Gabriela Cé, respectivamente, as número 2, 3 e 4 do Brasil.