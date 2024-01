Apesar da derrota no segundo set com elevado número de erros não-forçados, 21, Bia soube dar a volta por cima e voltar aos trilhos da primeira etapa para vencer. Confessou ter sentido o nervosismo, mas sem jogar seu melhor venceu. E isso é uma grande notícia. Disse não ter sido tão agressiva como gostaria, mas os números mostram maior número de winners do que de erros (39 contra 37) - talvez tenha ficado com a impressão do que ocorreu no segundo set.