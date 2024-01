A brasileiro fez um grande primeiro set com agressividade, mas consistência, marcando 6/2 com apenas nove erros não-forçados. No segundo os erros apareceram, Bia foi mais nervosa e apressada, levou uma quebra cedo, lutou para evitar a segunda, mas caiu por 6/3 com 21 erros. No terceiro conseguiu a quebra com série de winners, abriu 5 a 2 e fechou com nova quebra.