- Estou feliz porque pois me dei chances e não desisti . Sei que no tênis você às vezes precisa achar a maneira mesmo sem jogar seu melhor tênis. Hoje senti o nervosismo , não estava jogando tão agressiva como gostaria , mas estava buscando a energia do meu time, melhorei ao longo do jogo, agora preciso melhorar meu nível na próxima partida - destacou.