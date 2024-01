Número 1 do país, Olivia Carneiro, 39ª no ranking mundial juvenil, joga em torno de 0h30 (de Brasília) no quarto duelo da quadra 9 contra a dominicana Ana Fedotova, 71ª. Na mesma quadra, às 20h (de Brasília), Nicolas Oliveira terá pela frente o principal favorito e quarto do mundo, Federico Cina.