Nadal derruba favorito Norrie e alcança as quartas em Bastad

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/07/2024 - 14:27 • Bastad (SUE)

Rafael Nadal, ex-número 1 do mundo, emplacou uma grande vitória, nesta quinta-feira, e se garantiu nas quartas de final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, evento sobre o saibro com premiação de 579 mil euros.

O espanhol, campeão do torneio em 2005, sua última participação no local, derrotou o britânico Cameron Norrie, 42º colocado e quinto cabeça de chave, por 2 sets a 0 com um duplo 6/4 após 1h43min de duração. Foi o sexto jogo entre os dois e a quinta vitória de Rafa.

Nadal fez um primeiro set sólido com uma quebra, fechando sem perigo. No segundo esteve abaixo em 4 a 1 e encaixou cinco games consecutivos, vencendo 20 dos últimos 21 pontos da partida.

(Foto: Adam Ihse/ AFP)

O espanhol, que faz sua última preparação para os Jogos Olímpicos, emplaca sua segunda maior vitória desde o retorno às quadras este ano e vai tentar sua primeira semi na temporada nesta sexta-feira contra o argentino Mariano Navone, vice-campeão do Rio Open e 36º colocado, quarto favorito ao título.

Se vencer, pode encarar o brasileiro Thiago Monteiro na semifinal, caso o cearense supere o croata Duke Ajdukovic, 130º, nas quartas de final também desta sexta-feira.