Rafael Matos e Orlando Luz vão à semi de Bastad e encaram dupla de Nadal e Ruud

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 18/07/2024 - 11:59 • Bastad (SUE)

Rafael Matos e Orlando Luz se classificaram, nesta quinta-feira, para a fase semifinal do torneio ATP 250 de Bastad, na Suécia, competição no saibro. Os brasileiros derrotaram a dupla do russo Pavel Kotov e do polonês Piotr Matuszewski por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). após 1h21min de duração.

A partida começou com Matos e Luz jogando melhor, com excelentes devoluções no saque, quebrando o saque da dupla europeia. Os brasileiros fecharam o primeiro set em 6/3. Na segunda parcial Kotov e Matuszewski voltaram melhor e deram trabalho.

Os europeus forçaram mais no saque e conseguiram três aces. Com o susto, os brasileiros chegaram a ficar com quebra abaixo no segundo set, mas logo recuperaram, levaram ao tie-break e venceram nos detalhes.

Agora a dupla brasileira enfrenta, nesta sexta-feira (19) ou no sábado (20) o espanhol campeão de 22 Grand Slams e com títulos de Masters 1000 nas duplas, Rafael Nadal, e o atual 9º do mundo, o norueguês Casper Ruud. O torneio tem a premiação de 579 mil euros (R$ 3,5 milhões).