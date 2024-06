Murray em Wimbledon ano passado (foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 23/06/2024 - 14:32 • Londres (ENG)

Andy Murray negou estar fora de Wimbledon após a própria máxima entidade do tênis masculino, a ATP, confirmar a desistência do jogador do Grand Slam da grama que começa no próximo dia 1º de julho. Murray passou por procedimento na região da espinha, nas costas, que dura de quatro até seis semanas de reabilitação.

A conta de mídia social do ATP Tour deixou escapar um grande clamor ao afirmar que o escocês estava “infelizmente fora” do evento.

Essa mensagem foi logo excluída a pedido da equipe de Murray, que ficou chateado porque detalhes de sua operação haviam vazado ao público.

Murray após derrota da última edição em Wimbledon (Foto: AELTC)

De acordo com o portal "The Sun", Murray ainda tem esperanças de um milagre para jogar o torneio e teria previsto ainda bater bola esta semana para sua última participação no torneio que ganhou em 2013 e 2016.

Murray está avaliando suas opções e rezando para que seu corpo responda bem à operação, que foi considerada um sucesso pelos médicos. O plano seria jogar em simples e do jeito que está, Murray segue na chave principal, que será sorteada na sexta-feira no All England Club.

A atualização de sua situação será divulgada na segunda-feira por sua equipe e ele só considerará desistir se seu corpo tiver dificuldades nos próximos dias com a reabilitação e recuperação.