A quinta-feira segue com o BT 10 e a partir da sexta-feira, 18, começam as disputas do ITF BT 50, com premiação total de US$ 4 mil, 50 pontos para cada dupla campeã, e com presenças de Vinicius Font, tetracampeão mundial, atuando com o capixaba Alvaro Campanharo, e Flavia Muniz, ex-top 5 mundial, jogando com Julianna Martins. O torneio contará com jogadores também de Portugal e do Chile.