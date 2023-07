O russo reconhece que evoluiu muito nos últimos 4 ou 5 anos e que neste período alcançou coisas que não imaginava, porém, a campanha em Wimbledon é diferente na sua visão: "Essa semifinal em Wimbledon não tem nada a ver com a minha carreira até agora, consegui melhorar muito meu tênis nessa superfície durante o torneio, pois antes do torneio não me sentia bem com o meu tênis. Na primeira rodada não senti bem, mas a partir da segunda tudo melhorou. Espero me sair bem nas semifinais”.