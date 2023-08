A quarta-feira no Brasil Tennis Cup reservou o complemento da primeira rodada da chave principal. Os principais favoritos avançaram em sets diretos e apimentam a disputa pelo título no saibro do Clube Paineiras do Morumby. O torneio da série M15 faz parte do circuito ITF World Tennis Tour e distribui US$ 15 mil (R$ 73 mil na cotação atual) em prêmios, além de pontos para o ranking. O Hospital Sírio-Libanês é o patrocinador oficial.