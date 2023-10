As rivais marcaram um duplo 6/2 no último jogo do dia na quadra central. Luisa e Ingrid não conseguiram impôr o melhor jogo delas. Tiveram três chances de devolver a quebra no meio do primeiro set, mas as rivais conseguiram se salvar e quebraram no fim novamente. No segundo set Bouzkova e sorribes saíram quebrando e controlaram bem a parcial fechando com novo bom game na devolução.