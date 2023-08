Bia Maia fará o segundo jogo da quadra 6 contra as húngaras Timea Babos e Anna Bondar. Stefani, 14ª do mundo e primeira do país na modalidade, joga com a americana Jenifer Brady. Elas encaram as russas Anna Kalinskaya e Anastasia Pavlyuchenkova no quinto jogo da quadra 14, em torno das 19h. Na quadra 9, Demoliner joga o quarto jogo em torno das 17h30 ao lado do indiano Yukhi Bhambri contra os cabeças de chave 9, Hugo Nys, de Mônaco, e Jan Zielinski, da Polônia.