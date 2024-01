- Ótima vitória na dupla, sofridíssimo, jogo inteiro pegado, intenso do começo ao fim. Tivemos muitas oportunidades no primeiro e também no segundo set, até no terceiro, onde abrimos 4 a 1, mas as meninas sacaram muito bem, estavam pegando muito firme na bola, crédito delas de endurecerem o jogo sempre. Ótima a maneira como lidamos com a pressão, momentos que poderiam ter ido para o outro lado e conseguimos segurar bem a onda, ganhar o primeiro set, que foi importante, e o começo do terceiro também. Ali no final foi no detalhe - disse a atleta.