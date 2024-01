A dupla de Luisa e Demi, que joga junta pela primeira vez, teve uma quebra no terceiro, sofreu o empate e viu as americanas terem chances de quebra para pularem na frente, mas se salvaram e fecharam o jogo no match point, quando Stearns errou um smash fácil na rede surpreendendo Stefani e Schuurs, que vibraram com o triunfo.