"Ótima vitória. Primeiro set jogamos muito bem, segundo set perdemos chances, o jogo enrolou. As condições mudaram muito quando o sol baixou, as bolas ficaram mais pesadas, jogo um pouco mais lento, com emoções. Pecamos um pouco e elas aproveitaram as oportunidades. Terceiro set foi game a game no saque, jogando ponto a ponto, salvamos break-points. Tivemos uma torcida super boa com brasileiros e americanos, baita atmosfera. Muito bom passar para as oitavas ainda mais com a Brady", disse a atleta patrocinada pela Fila e Faros XP, embaixadora XP COB e que conta com os apoios da Engie CBT, Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head, JFL Living e Rede Tênis Brasil.