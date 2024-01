Luisa Stefani, número 20 do mundo, estreou com vitória, nesta quinta-feira (18), na temporada e no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, disputado em Melbourne. A paulistana e a holandesa Demi Schuurs derrotaram a dupla da croata Donna Vekic e da romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, com parciai de 6/2 7/5.