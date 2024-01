A paulistana Luisa Stefani, campeã do Australian Open nas duplas mistas em 2023, iniciou na madrugada desta quinta-feira (18) sua campanha no torneio na chave de duplas feminina ao lado da experriente holandesa Demi Schuurs. Favoritas, Luisa e Schuurs venceram com tranquilidade no jogo que marcou a estreia na temporada da brasileira, que desistiu dos primeiros torneios por dores no joelho.