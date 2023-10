Pigossi começou o jogo abaixo em 2 a 0, logo se recuperou e o jogo ficou tenso até a quebra da brasileira no final fechando por 7 a 5. No segundo a paulistana teve chances de quebra no começou, não converteu, viu a rival abrir 3 a 0, conseguiu o empate, teve chances de pular na frente, mas perdeu dois games seguidos com 0/40 e 40/0. Custou caro e acabou perdendo a parcial por 6/4.