Além do mais, para Kyrgios há uma coisa que está na mente de Nole, que é o recorde de Grand Slams que Margaret Court tem neste momento e ele não descarta que Djokovic possa superá-lo. Os dois estão empatados no momento com 24: "Acho que o recorde de Margaret Court está no fundo da sua mente. Ele quer ser o mais premiado de todos os tempos, na verdade a medalha de ouro também é importante para ele. Ele quer ter todos os prêmios quando terminar, embora eu também ache que ele está gostando de ser uma versão melhor de si mesmo todos os dias. Essa é a loucura do tênis, toda vez que você entra em quadra você quer melhorar alguma coisa e acho que ele simplesmente gosta disso, ele gosta do processo. Não sei, não gosto isso, eu não sou construído assim, não sou o atleta. É ele e é por isso que os admiramos tanto e é por isso que tenho tanto respeito pelos três grandes e por Andy. Murray e Stan Wawrinka, que são tão velhos e ainda competem e tentam melhorar, o que é inspirador. Eles são obcecados”, finalizou.