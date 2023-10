Júlia Nogueira, número 12 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, natural de Araraquara (SP), e que treina na Arena Pinheirinho, em Vinhedo (SP), se classificou, nesta sexta-feira, para a semifinal do Super Tour - Sand Series de Valinhos (SP), último Grand Slam do ano, com premiação de US$ 50 mil e com 600 pontos para a dupla campeã.