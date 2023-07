André Macena, idealizador e um dos organizadores do evento junto com a Paxá Sports, destacou: "A expectativa é fazer do torneio uma grande abertura de verão, a Praia do Francês abraçou o evento e o Beach Tennis, com seu clima de descontração, agitação e amizade, agregando com toda receptividade do povo alagoano. Vamos fazer uma entrega pensando muito no público, atletas profissionais e principalmente os atletas amadores. Teremos uma estrutura maior, mas limitando o número de atletas, o que vai beneficiar e trazer ainda mais conforto para todos que terão a oportunidade de degustar de um grande evento com uma vista que encantam os olhos, e se energizar com o sol, brisa e mar, do verão nordestino".