Os primeiros grandes nomes do Beach Tennis mundial já começaram a confirmar presença no MacenaOpen, evento que ocorre entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro na paradisíaca Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). O torneio profissional é um dos maiores do mundo da categoria BT 400 com com 470 pontos no ranking mundial e premiação total de US$ 35 mil.