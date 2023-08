Na tradicional live da noite de segunda-feira realizada no canal do Instagram do Macena Open (@macenaopenbt), o italiano radicado no Brasil, Alex Mingozzi, técnico da Seleção Brasileira que levou o país a três dos quatro títulos mundiais, destacou a importância do evento: "É um torneio especial, muito bem organizado, em um local incrível. Estive duas vezes. É um lugar que vale muito conhecer, estrutura demais e que também é sustentável, é um dos melhores torneios do mundo e do Brasil um dos melhores disparados", disse Mingozzi que esteve no evento também como atleta.