A irmã de Naomi Osaka, Mari, tendo dado esse aviso ao pai, colocou no post que sempre soube que era a “filha do diabo”, dizendo: "Então vá em frente, vamos ver que tipo de homem você realmente é, embora eu já saiba desde que nasci que sou filha do diabo. Deus me ajude quando ele voltar."

Mari Osaka chegou ao 280º lugar do ranking antes de anunciar sua aposentadoria em 2021. Desde então, ela tem se concentrado em sua carreira de arte e design de moda.