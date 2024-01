A tenista se garantiu na segunda rodada do evento com US$ 1,7 milhão de premiação disputado no piso duro. A ex-número 1 do mundo e dona de quatro Grand Slams passou pela alemã Tamara Korpatsch, 83ª colocada, por 6/3 7/6 (11/9) e encara a ex-número 1 e atual 39ª, a tcheca Karolina Pliskova na segunda fase.