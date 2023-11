No primeiro jogo do dia, Boro e Gilli derrotaram Letícia Coan e Bruna Brandão por 4/0 4/0. Na sequência, na dupla masculina, Pedro e Giovanni passaram por Lucas Guimarães e João Jorge por um duplo 4/1: "Foi um ano muito bom, conquistamos tudo que queríamos, vencemos o Pan, sete de oito etapas do circuito brasileiros e agora a Copa. Sensação de dever cumprido", disse Pedro. Nomelini completou: "Marcamos história no Sub 14 este ano. Estamos emocionados".