Fonseca mira desafio contra Alcaraz: 'Enfrentar os melhores para ver o meu nível'

João Fonseca pode ser considerado o brasileiro mais corajoso do mês. O carioca de 19 anos, que enfrentou o número 2 do mundo, Jannik Sinner, na semana passada no Australian Open, encara nesta sexta-feira (20) o atual líder do ranking, Carlos Alcaraz, pela segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Tenistória: 'Garfada' marcou final entre Guga e Sampras há 26 anos em Miami

Para o jovem tenista, os grandes desafios servem para medir seu nível de jogo e acelerar seu amadurecimento no circuito.

— É muito importante para a minha evolução desafiar esses jogadores. Gosto de enfrentar os melhores do mundo. É uma oportunidade muito especial para ver onde estou. Com certeza terei a torcida a meu favor novamente; não sei se ele já teve tanta gente contra. Será uma grande partida e espero conseguir a vitória — disse Fonseca ainda em quadra, após vencer o húngaro Fabian Marozsan na estreia.

continua após a publicidade

O confronto marca o primeiro encontro oficial entre os dois tenistas. Apesar disso, Fonseca e Alcaraz já mediram forças anteriormente, em 8 de dezembro de 2025, durante uma partida-exibição realizada em Miami. Na ocasião, o espanhol levou a melhor em sets disputados: 7/5, 2/6 e 10/8.

João Fonseca na vitória na estreia no Masters 1000 de Miami, contra o húngaro Fabian Marozsan (Foto: Matthew Stockman/AFP)

João Fonseca analisa vitória em Miami

João não repetiu suas melhores atuações, mas, empurrado pela torcida que compareceu em bom número à quadra central, superou o húngaro Fabian Marozsan por 6/4, 3/6 e 6/2, em 1h50 de jogo.

continua após a publicidade

Após o duelo, o carioca comentou sobre os altos e baixos durante o confronto, destacando que o apoio dos brasileiros na arena foi o diferencial nos momentos decisivos.

— Primeira rodada é sempre um pouco mais tensa, mas consegui impor um bom ritmo desde o começo. Tive um segundo set difícil, mas joguei muito bem no início do terceiro e isso fez a diferença. Me ajudou a manter a postura positiva até o fim. Acho também que ele acabou sentindo a pressão da torcida e eu soube aproveitar as oportunidades. Estou muito feliz com essa vitória e espero continuar nesse nível — completou o brasileiro.